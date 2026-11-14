ROMA, 14 NOV - Il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, liquida l'offerta del primo ministro Benyamin Netanyahu di negoziare un governo di unità nazionale definendola "l'ennesima manovra propagandistica", e sottolinea che i team negoziali del Likud e di Yashar hanno già fissato un incontro per domani. "Sostiene di volere l'unità, ma poi svilisce una cerimonia istituzionale alla Knesset, seminando divisioni e incitando all'odio come se non ci fosse un domani", afferma Eisenkot, scrive Times of Israel. "Bel tentativo, ma con me questi trucchi non funzionano. E non funzionano nemmeno con i cittadini di Israele".
Eisenkot, proposta unità di Netanyahu 'ennesimo trucco, colloqui già programmati'
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