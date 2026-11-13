ROMA, 13 NOV - Il leader di Yashar Gadi Eisenkot ha chiesto rispetto per la minoranza araba del Paese, dopo che il premier Benjamin Netanyahu e altre figure di destra hanno cercato di delegittimare i parlamentari di questa comunità, collegandoli ad Hamas. "I cittadini arabi di Israele sono parte integrante della storia israeliana", ha scritto Eisenkot su X. "Il tentativo di emarginarli e diffamarli collettivamente è una profonda violazione dei principi di responsabilità civica. Disonora la Dichiarazione di Indipendenza di Israele e i valori di cui andiamo fieri come Stato ebraico e democratico", ha aggiunto. Netanyahu e i suoi alleati hanno ripetutamente criticato i leader dei partiti arabi per essersi rifiutati di definire Hamas un "gruppo terroristico" in seguito all'attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele. Tutti i leader dei partiti arabi hanno condannato l'attacco, in cui tra le vittime figuravano anche israeliani arabi, discendenti dei palestinesi rimasti in quello che divenne Israele nel 1948 e che ora costituiscono oltre il 20% della popolazione. Netanyahu ha inoltre ripetutamente denunciato brogli elettorali da parte dei partiti a maggioranza araba, ma le autorità elettorali hanno respinto tali affermazioni.
Eisenkot, 'la minoranza araba in Israele va rispettata'
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