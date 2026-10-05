IL CAIRO, 05 OTT - Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha avuto un incontro con i suoi omologhi di Ciad e Libia con i quali ha deciso di rilanciare il 'Raggruppamento sahelo-sahariano' "rafforzando la cooperazione volta a pace e sicurezza, lotta contro il terrorismo e immigrazione clandestina, rafforzando le capacità di sicurezza degli Stati membri". Lo riferisce una nota ministeriale. Nel corso della riunione si è deciso anche di organizzare al più presto un'altra riunione ministeriale per preparare un vertice dei capi di Stato e di governo," per consentire la ripresa delle attività dell'alleanza e per aumentarne l'efficacia". All'incontro hanno partecipato Ahmed Koukouri, ministro degli Esteri del Ciad, e Taher Al-Baour, ministro degli Esteri libico.
Egitto, Ciad e Libia rilanciano alleanza Sahel-Sahariana contro il terrorismo
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