Egitto, asse con Gb per allentare tensioni in Medio Oriente

IL CAIRO, 20 MAG - Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha incontrato a Londra la ministra britannica Yvette Cooper con la quale - informa una nota egiziana - ha "concordato di proseguire la stretta collaborazione e le consultazioni nell'ambito del rapporto privilegiato tra Egitto e Regno Unito e di lavorare insieme per allentare le tensioni e promuovere la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente". Durante il colloquio, si è detto di rafforzare le relazioni bilaterali in vari settori di cooperazione di interesse comune, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato Egitto-Regno Unito, firmato nel dicembre 2020. Il Regno Unito è uno dei maggiori investitori complessivi in Egitto in numerosi settori e l'Egitto vorrebbe aumentare ancora la quota. Abdelatty ha sottolineato la volontà di rafforzare la cooperazione nei settori culturale, educativo e della difesa. Ha poi evidenziato la necessità di sostenere i negoziati tra Stati Uniti e Iran, sottolineando le gravi ripercussioni economiche delle continue tensioni, ribadendo l'importanza di "garantire la libertà di navigazione sulle vie navigabili internazionali, pilastro della stabilità economica e commerciale globale". Ha infine elogiato la posizione del Regno Unito che ha portato al riconoscimento dello Stato di Palestina. Il ministro egiziano ha incontrato a Londra anche i consiglieri economici del primo ministro, la commissione Esteri dell Camera dei Comuni e e il vescovo copto di Londra.