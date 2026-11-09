Edificio storico in piazza Tahrir a Baghad diventa 'Ospedale Italiano'

MILANO, 09 NOV - Uno degli edifici più rappresentativi della storia recente di Baghdad, il Turkish Restaurant in piazza Tahrir, si prepara a diventare un ospedale multispecialistico che si chiamerà Ospedale Italiano. E' quanto si legge in una nota del Gruppo Gksd che ha siglato il contratto con la National Investment Commission irachena, alla presenza dell'ambasciatore italiano a Baghdad Nicolò Fontana. Con un investimento di circa cento milioni di dollari per il Gruppo Gksd, fondato e presieduto da Kamel Ghribi che è anche vice presidente del Gruppo San Donato, il progetto prevede la trasformazione dell'edificio in una struttura sanitaria con 103 camere, per una capacità fino a 150 posti letto, e comprenderà reparti di terapia intensiva, coronarica e neonatale, tre sale operatorie, di cui una ibrida, sale parto, 17 ambulatori e un pronto soccorso. Saranno oltre 15 le specialità mediche previste, tra cui cardiochirurgia, ginecologia, pediatria e ortopedia. Inaugurato nel 1983, il Turkish Restaurant è un edificio di 14 piani che, grazie al suo ristorante panoramico, divenne uno dei luoghi più riconoscibili di Baghdad. Sopravvissuto alla Guerra del Golfo e abbandonato nel 2003, è diventato nel tempo il simbolo della resilienza della città. "Ci sono edifici che custodiscono la memoria di un popolo. Il Turkish Restaurant è uno di questi. Aver contribuito a creare le condizioni per trasformare un simbolo della resilienza di Baghdad in un luogo dedicato alla salute e alla vita rappresenta per noi un motivo di particolare orgoglio", ha dichiarato Kamel Ghribi. La gestione dell'ospedale sarà italiana così come il progetto architettonico che, ispirato ai Giardini di Babilonia, valorizzerà il rapporto con il vicino fiume Tigri e con il verde di Piazza Tahrir, attraverso la realizzazione di nuovi spazi verdi e luoghi d'incontro. "L'Iraq è un Paese straordinario, ricco di storia, di risorse e soprattutto di futuro. Crediamo profondamente nelle sue potenzialità e nella capacità di trasformare gli investimenti in opportunità concrete per la popolazione", ha aggiunto Ghribi.
Edificio storico in piazza Tahrir a Baghad diventa 'Ospedale Italiano'
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