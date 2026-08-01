Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Edificio crollato a Messina, recuperato il corpo della seconda vittima

ROMA, 01 AGO - I vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio nel rione Pistunina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle quattro persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...