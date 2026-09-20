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++ Ed Sheeran parla per la prima volta di Gaza, 'la situazione è ingiustificabile' ++

WASHINGTON, 19 SET - Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza. "La situazione è ingiustificabile", ha detto la popstar britannica sul palco di Philadelphia dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. Prima di questa dichiarazione, Sheeran aveva cercato di placare le polemiche con un messaggio pubblicato su Instagram sostenendo di "non voler trasformare il proprio lavoro in una piattaforma politica". "Non sono complice. Ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante".

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