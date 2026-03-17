Ecuador, oltre 250 arresti nel primo giorno di coprifuoco anticrimine

QUITO, 16 MAR - Oltre 250 persone sono state arrestate in Ecuador nel primo giorno del coprifuoco notturno imposto dal governo nell'ambito di una nuova offensiva contro la criminalità organizzata. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno, precisando che la maggior parte dei 253 fermati è accusata di violazione del coprifuoco o di porto illegale di armi. Il provvedimento, in vigore per due settimane tra le 23 e le 5 del mattino, riguarda soprattutto le province costiere di Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas ed El Oro, tra le più colpite da violenze legate al narcotraffico, alle estorsioni e al sicariato. Nel corso delle operazioni congiunte di polizia ed esercito è stato arrestato anche un presunto capo di sicari attivo in diverse province. Le autorità hanno inoltre distrutto tre depositi di armi considerati obiettivi militari. Il governo ha dispiegato circa 75mila militari per rafforzare i controlli di sicurezza, con il sostegno degli Stati Uniti nello scambio di informazioni e nel contrasto alle organizzazioni criminali.