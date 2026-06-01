++ Ebola, negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo ++

ROMA, 01 GIU - E' negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo, Lo rende noto il ministero della Salute, per il quale 'che il rischio in Italia resta molto basso'. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.