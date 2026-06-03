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È uscito dalla rianimazione il tifoso bianconero ferito al derby

TORINO, 03 GIU - È uscito dalla terapia intensiva il tifoso bianconero Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, originario del Piemonte e che vive a Milano, rimasto gravemente ferito durante i disordini scoppiati prima del derby Torino-Juventus, il 24 maggio. Dimesso dalla terapia intensiva è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria di Neurochirurgia, diretto dal professor Diego Garbossa. Continua costante la fase di miglioramento, anche dal punto di vista del quadro neurologico. L'uomo parla e muove regolarmente tutti gli arti, ma per ora la prognosi resta riservata.

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