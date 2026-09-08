È tempo di back to school anche per 'i Cosmetic Bro'

ROMA, 08 SET - Dopo il successo della prima edizione, torna nelle scuole primarie di tutta Italia 'i Cosmetic Bro', il progetto educativo promosso da Cosmetica Italia - Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche per accompagnare bambine e bambini alla scoperta dell'importante valore sociale e scientifico dei cosmetici di utilizzo quotidiano. Sapone e bagnoschiuma, shampoo, dentifricio e crema solare sono i 'Bro' protagonisti del percorso con contenuti e attività che offrono spunti inediti nell'ambito dell'Educazione civica e delle Scienze. L'iniziativa si rivolge alle classi III, IV, V delle scuole primarie: per partecipare, i docenti possono registrarsi gratuitamente sul sito www.icosmeticbro.it a partire dal 16 settembre e avere accesso a tutti gli strumenti per declinare questo percorso multidisciplinare all'interno delle proprie attività didattiche: quattro esperimenti realizzati in collaborazione con Focus Junior, da proiettare e svolgere insieme in aula, per toccare con mano la base scientifica dei temi affrontati in tutto il percorso; gli escape game, con diversi gradi di difficoltà a seconda della classe che, tra falsi miti da sfatare ed enigmi da risolvere, permettono di conoscere i Cosmetic Bro, divertendosi; una pratica guida docente per scoprire i contenuti con cui proporre il progetto in classe; materiali pensati per essere condivisi con le famiglie, come una caccia al tesoro e il decalogo 'i Cosmetic Bro', un prezioso vademecum con spunti e informazioni utili, legate al mondo dei cosmetici. Aderendo al progetto sarà inoltre possibile candidare la propria scuola per ospitare una speciale lezione condotta da Marco Martinelli, noto divulgatore scientifico conosciuto dai ragazzi come 'Marco il Giallino'. Un'occasione per assistere a esperimenti dal vivo e approfondire, in modo diretto e coinvolgente, i temi del progetto. "'I Cosmetic Bro' nasce dalla convinzione che educazione e consapevolezza siano elementi fondamentali per la crescita delle nuove generazioni. Attraverso questo progetto educativo, l'industria cosmetica si impegna a diffondere una maggiore conoscenza di prodotti che fanno parte della quotidianità di ciascuno di noi e che, attraverso semplici gesti di igiene, cura e protezione, contribuiscono concretamente al benessere individuale e relazionale", ha commentato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia. "Il successo della prima edizione, con oltre 2.000 classi e più di 600 scuole primarie coinvolte sul territorio nazionale, ci ha dimostrato la validità e la necessità di una proposta che sa unire il linguaggio della scienza e della consapevolezza a una formula divulgativa, dialogando direttamente con bambini, scuole e famiglie", ha sottolineato Fabio Rossello, vicepresidente di Cosmetica Italia e responsabile della Commissione Largo Consumo che, all'interno dell'Associazione, ha guidato il progetto. "L'iniziativa coniuga coinvolgimento educativo e rigore scientifico, proponendo attività capaci di catturare l'interesse dei ragazzi e di trasmettere contenuti autorevoli, accurati e adeguati alla loro età".
È tempo di back to school anche per 'i Cosmetic Bro'
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