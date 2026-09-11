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E' morta Emma Bonino

ROMA, 11 SET - Emma Bonino è morta stamattina a Roma a 78 anni. Bonino era stata ricoverata in ospedale, presso il Santo Spirito di Roma, il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata, sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione anche ieri era stata definita "delicata".

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