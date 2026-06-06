E' morta Bernadette Chirac, vedova dell'ex presidente francese Jacques Chirac

PARIGI, 06 GIU - Bernadette Chirac, vedova dell'ex presidente francese Jacques Chirac, è morta ieri sera all'età di 93 anni, come annunciato sabato all'Afp dalla figlia Claude Chirac. Madame Chirac, nata Bernadette Chodron de Courcel, "si è spenta serenamente in serata, circondata dalla sua famiglia. Aveva appena compiuto 93 anni" il 18 maggio, ha dichiarato la figlia. È stata l'unica First Lady ad aver ricoperto una carica politica a proprio nome, come consigliera generale del dipartimento della Corrèze, dove è stata eletta ininterrottamente dal 1979 al 2015.