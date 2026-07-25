TRIESTE, 25 LUG - Tuffi divertenti, con costumi e accessori, tra scenette e lanci goliardici in mare. Oggi a Trieste è tornata l'Olimpiade delle Clanfe, giunta alla 19/a edizione, una delle manifestazioni più seguite dell'estate, organizzata all'interno dello stabilimento balneare Ausonia. Un evento organizzato per divertimento ma che non manca di prontezza atletica. Oggi al trampolino si sono presentati in 176, giunti non solo da tutto il Friuli Venezia Giulia ma anche da altre regioni di Italia e perfino dall' estero, ciascuno con il proprio numero: tuffi singoli ma anche tuffi di gruppo, in costume da bagno o, più spesso, in costume da spettacolo: un tuffatore-cuore, una tuffatrice-ortaggio, un gruppo-bottiglia di birra e così via. Tutti sotto l'occhio vigile di una giuria che ha valutato il gesto nel complesso: stile, simpatia e ovviamente quantità di acqua sollevata al momento dell'ingresso in mare. A promuovere l'evento, fin dal primo anno, è l'associazione Spiz. Tanti quest'anno anche i bambini e i ragazzi che hanno partecipato alla affollata gara, davanti a un pubblico numeroso, stipato lungo i pontili dello stabilimento. Uno dei gruppi presenti, in particolare, arrivato da Padova, ha voluto ricordare Claudio Sterpin, scomparso lo scorso febbraio conosciuto ormai da tempo a livello nazionale come l'"amico" di Liliana Resinovich, e da sempre fedele partecipante dell'Olimpiade delle Clanfe dove per anni si è presentato come concorrente, con tuffi particolarmente atletici. Il gruppo ha indossato maschere con l'immagine del volto di Sterpin.
E' l'Olimpiade delle Clanfe, i goliardici tuffi di Trieste
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