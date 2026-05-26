BOLOGNA, 26 MAG - È stato dichiarato fuori pericolo di vita il 55enne italiano che era tra i feriti più gravi dell'assalto di Modena del 16 maggio scorso. L'uomo, residente del Modenese, è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna insieme alla moglie, coetanea. L'Ausl di Bologna informa che per entrambi le condizioni cliniche lentamente migliorano. L'uomo, in particolare, ha ripreso gradualmente coscienza ed è fuori pericolo di vita. La donna di 55 anni è invece ancora in condizioni critiche ma stabile, la prognosi resta riservata. All'ospedale di Baggiovara, Modena, resta ancora ricoverata in prognosi riservata una donna polacca di 53 anni.
E' fuori pericolo il ferito di Modena ricoverato a Bologna
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