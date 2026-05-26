E' fuori pericolo il ferito di Modena ricoverato a Bologna

BOLOGNA, 26 MAG - È stato dichiarato fuori pericolo di vita il 55enne italiano che era tra i feriti più gravi dell'assalto di Modena del 16 maggio scorso. L'uomo, residente del Modenese, è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna insieme alla moglie, coetanea. L'Ausl di Bologna informa che per entrambi le condizioni cliniche lentamente migliorano. L'uomo, in particolare, ha ripreso gradualmente coscienza ed è fuori pericolo di vita. La donna di 55 anni è invece ancora in condizioni critiche ma stabile, la prognosi resta riservata. All'ospedale di Baggiovara, Modena, resta ancora ricoverata in prognosi riservata una donna polacca di 53 anni.