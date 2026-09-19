MONTERIGGIONI (SIENA), 19 SET - La caduta di tre fulmini ha provocato ieri sera a Monteriggioni (Siena), il cedimento di un albero e due incendi: a fuoco un cipresso vicino ad alcune abitazioni e un quadro elettrico. E' quanto si apprende dai vigili del fuoco che hanno effettuato tre interventi a seguito della perturbazione che ieri sera ha interessato il comune del Senese. L'incendio del cipresso ha richiesto anche l'intervento dell'autobotte per la successiva bonifica. Nessuna persona è rimasta coinvolta.
Due incendi e caduta albero a Monteriggioni a causa dei fulmini
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