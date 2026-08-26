Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Due i decessi per malaria all'aeroporto di Francoforte

BERLINO, 26 AGO - Spno due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte deceduti a causa della malaria. Lo riporta la Dpa, spiegando che il primo decesso si è verificato già all'inizio di luglio, come comunicato oggi dall'Ufficio sanitario della città di Francoforte. La causa, tuttavia, è stata accertata solo dopo la morte del paziente. Il secondo decesso risale invece ad agosto ed è stato reso noto oggi dal gestore dell'aeroporto Fraport. La causa delle infezioni sarebbe da ricercarsi nelle zanzare provenienti da una zona malarica giunte in Germania allinterno di un aereo. L'Ufficio sanitario di Francoforte ha comunicato che sono stati colpiti in totale sei dipendenti

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
BERLINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...