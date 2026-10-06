ROMA, 06 OTT - Nella notte droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate, secondo quanto riportato dai canali di monitoraggio citati dal Kyiv Independent. Il canale Telegram Exilenova Plus, i droni stanno entrando simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni e in più ondate.
Droni ucraini hanno colpito la regione di Mosca
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