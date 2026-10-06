ROMA, 06 OTT - Secondo quanto riportato dai canali di monitoraggio nella notte tra il 6 e il 20 ottobre, droni ucraini avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero nell'oblast' di Mosca. Il drone ucraino avrebbe colpito il Centro di Produzione e Distribuzione Lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Konstantinovo, stando a quanto riportato dal canale Telegram Exilenova Plus. Secondo i media statali russi, l'attacco notturno è stato il più grande attacco con droni che la regione abbia visto negli ultimi due anni.
Droni ucraini hanno colpito la regione di Mosca (2)
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