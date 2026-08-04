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Droni su una zona industriale vicino Mosca, 5 morti e 6 feriti

MOSCA, 04 AGO - Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di cinque persone e il ferimento di altre sei, ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrey Vorobyov. "Diversi incendi sono scoppiati nella zona industriale di Novoselki" nel distretto municipale di Chekhov, ha spiegato Vorobyov su Telegram dando notizia delle vittime e aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi.

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