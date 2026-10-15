ROMA, 16 OTT - Nella città di Sepetivka (regione di Khmelnytskyi, nell'Ucraina occidentale) è scoppiato un incendio nei pressi di un deposito di petrolio a seguito di un attacco con i droni da parte delle forze armate russe. Lo ha comunicato su Telegram - come riporta il Kyiv Independent - il capo dell'amministrazione statale di Khmelnytskyi, Serhiy Tyurin: "A seguito dell'attacco, è scoppiato un incendio nell'area di un deposito di petrolio", si legge nel suo messaggio.
Droni russi su Sepetivka, brucia un deposito di petrolio
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