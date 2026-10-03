VILNIUS, 03 OTT - Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Lo comunica il Servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. "Le Forze armate lituane informano: possibile allarme per incursione aerea. Cercate un luogo sicuro. Se notate un oggetto sospetto, tenetevi a distanza e chiamate il 112. Attendete il cessato allarme", hanno dichiarato le autorità in un messaggio di emergenza pubblicato anche sul sito di Lrt, il servizio pubblico radio tv lituano.
Drone viola lo spazio aereo lituano, allerta alla popolazione
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