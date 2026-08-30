Dramma in spiaggia nel Viterbese, affoga il compagno di Francesca Neri

ROMA, 30 AGO - Si era allontanato per fare una passeggiata sulla spiaggia ed è stato trovato morto in acqua alcune ore dopo. Non c'è stato nulla da fare per Silvano Loia, il compagno 52enne dell'attrice Francesca Neri. La tragedia è avvenuta ieri a Montalto di Castro, all'altezza della riserva Sant'Agostino, una tenuta agricola che si affaccia sul mare nel Viterbese. A dare l'allarme gli amici dell'uomo, preoccupati perché dopo un paio di ore non lo vedevano tornare. A quel punto la macchina dei soccorsi si è messa in moto e quello che poteva sembrare un semplice ritardo per una lunga passeggiata sulla riva, si è trasformata nella ricerca di un uomo scomparso, con le imbarcazioni dei vigili del fuoco e della capitaneria e un elicottero a perlustrare la zona palmo a palmo. Poi alle 19, a poca distanza dal punto da dove si era allontanato, la tragica scoperta: il corpo senza vita del manager di Rai Way è stato avvistato a pochi metri di profondità vicino la riva di fronte alla tenuta. Sulla morte di Loia la tesi più attendibile al momento è quella del malore, ma ancora non è chiaro se durante la passeggiata sia entrato in acqua per fare una nuotata o se si sia sentito male a riva e il corpo sia stato poi trascinato in acqua dalla corrente. Si susseguono i messaggi di dolore per la tragica scomparsa del manager. "Il Consiglio di amministrazione della Rai e l'amministratore delegato Giampaolo Rossi esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa - si legge in una nota diffusa dai vertici dell'azienda - Rivolgono un pensiero di particolare vicinanza alla compagna di Loia, Francesca Neri, e alla famiglia, partecipando con sincera commozione a questo momento di grande dolore". E poi ancora sui social il ricordo degli amici. Anche il Comune di Montalto di Castro ha espresso cordoglio per la scomparsa di Loia e di una donna di 55 anni deceduta sempre ieri a causa di un malore accusato in spiaggia.
Dramma in spiaggia nel Viterbese, affoga il compagno di Francesca Neri
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