Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Dori, non possiamo accedere a chat Delmastro, ma restiamo in Giunta

ROMA, 31 LUG - "Insieme ad altri membri della Giunta siamo all'interno degli uffici dove intendevamo accedere alla documentazione relativa al caso Delmastro, ma gli uffici hanno ricevuto indicazioni da parte della presidenza della Camera di non essere collaborativi, quindi non possiamo accedere al cd. Ho scritto al presidente Fontana per avere una sua lettera con la quale impone agli uffici formalmente di non collaborare. Finché questa lettera non arriverà staremo fermi in Giunta". È quanto rende noto il presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera Devis Dori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...