WASHINGTON, 29 AGO - Gli streaming audio e video della discografia di Dolly Parton sono aumentati vertiginosamente del 2.458% nel giorno della sua morte passando da 1,2 milioni a 30,5 milioni negli Stati Uniti. Mercoledì scorso la cifra è salita a 46,3 milioni. Lo riporta Nbc news citando i dati della società specializzata Luminate. A livello globale, gli streaming audio e video dell'artista hanno registrato un incremento del 1.549%, passando dai 2,5 milioni di lunedì ai 41,8 milioni di martedì. Mercoledì, inoltre, gli streaming audio on-demand hanno raggiunto quota 79,7 milioni, rendendola l'artista più ascoltata in streaming al mondo in quella giornata. I brani che hanno trainato la crescita negli Stati Uniti sono 'Jolene' (4 milioni di streaming mercoledì); '9 to 5 (3,6 milioni), 'Islands in the Stream' (il duetto con Kenny Rogers) e 'I Will Always Love You'.
Dopo la morte, Dolly Parton è diventata l'artista più ascoltata in streaming
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