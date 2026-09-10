LISBONA, 10 SET - Dopo essere rimasto chiuso per tre anni, a causa dei lavori di ristrutturazione finanziati dai fondi del NextGenerationEU, riapre a Lisbona, il prossimo 18 settembre, il Teatro Nacional Dona Maria II (Tndm II), il principale teatro di prosa della città e uno dei più importanti in Portogallo. Negli ultimi tre anni il teatro ha decentrato la sua produzione in altre sale, ma per il ritorno nella storica sede della centralissima piazza del Rossio sono previsti tre giorni di festeggiamenti, durante i quali sarà possibile fare visite guidate per esplorare gli spazi rinnovati dell'edificio anche attraverso mostre specifiche: una dedicata ai suoi 180 anni di esistenza e l'altra dedicata proprio al suo restauro, costato circa 15 milioni di euro e realizzato grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al centro dei festeggiamenti per la riapertura ci sarà naturalmente uno spettacolo teatrale. Il regista e direttore artistico del Tndm II, Pedro Penim, ha scelto il Macbeth di William Shakespeare, che sarà in scena dal 18 settembre al 31 ottobre, interpretato da un cast capeggiato dalla coppia José Raposo e Bárbara Branco. La scelta del Macbeth, per Penim, oltre al valore intrinseco dell'opera rappresenta anche una "sfida al destino" e una fusione di "passato e futuro, in quello che sarà l'atto inaugurale di un edificio che riprende la propria storia". La leggenda nera che avvolge questo dramma di Shakespeare, infatti, colpì anche a Lisbona proprio in quel teatro. Proprio Macbeth era in scena nella fatidica notte del 2 dicembre 1964, quando il Tndm II fu distrutto da un violento incendio, dopo il quale solo nel 1978 l'edificio poté riaprire le sue porte al pubblico. Da allora il Macbeth non è mai più stato messo in scena.
Dopo il restauro finanziato col Pnrr, riapre lo storico teatro Dona Maria II a Lisbona
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiLISBONA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...