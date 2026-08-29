TRIESTE, 29 AGO - Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone (Udine) a seguito di una violenta lite con il suo compagno. A quanto si apprende la donna sarebbe stata accoltellata. A chiamare il Nue112, come conferma il sindaco Carlo Pali, sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri. L'uomo, secondo quanto riporta il Messaggero veneto, all'arrivo delle forze dell'ordine era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. I due sono di nazionalità cinese.
++ Donna uccisa a coltellate in Friuli, fermato il compagno ++
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