BOLOGNA, 28 AGO - La dinamica di quanto avvenuto a Parma in largo Visconti, dove ieri in una casa è stato trovato il cadavere di una donna di 45 anni, Sara Lodi, "non è affatto chiara, per cui non può, allo stato, escludersi né la matrice omicidiaria né quella suicidiaria". Lo chiarisce il procuratore di Parma, Alfonso D'Avino. Sul corpo della donna sono stati trovati numerosi colpi da arma da taglio. Parte dell'appartamento è interessato da vistose macchie di sangue e sul posto sono stati rinvenuti due coltelli. "Allo stato non sono emersi concreti elementi a carico di soggetti identificati", prosegue il procuratore. E' stata disposta l'autopsia.
Donna morta a Parma, 'non si può escludere né l'omicidio né il suicidio'
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