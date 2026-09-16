(V. 'Donna ferita da un piombino...' delle ore 21,10) ROMA, 16 SET - Ha ammesso durante l'interrogatorio di aver sparato ed é stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano. I carabinieri si sono ora recati nella sua abitazione per sequestrare l'arma con cui avrebbe sparato.
Donna ferita da piombino a Roma: 50enne confessa, denunciato
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