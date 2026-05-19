Donazione da 5 milioni, Farage sotto pressione per l'acquisto di una casa in contanti

LONDRA, 19 MAG - Continua a montare nel Regno Unito lo scandalo che ha colpito il leader del trumpiano Reform Uk, Nigel Farage, finito al centro di un'inchiesta dell'organismo parlamentare che valuta il comportamento dei deputati per la donazione non dichiarata da 5 milioni di sterline ricevuta dal cripto-miliardario e sesto uomo più ricco del Paese, Christopher Harborne. Fa discutere in particolare l'acquisto di una proprietà nel Surrey da 1,4 milioni di sterline, completato in contanti dall'ex tribuno della Brexit poche settimane dopo aver ricevuto l'ingente somma dal tycoon. Farage si è giustificato, dichiarando di aver usato i proventi derivanti dalla sua attività televisiva, in particolare gli 1,5 milioni di pound guadagnati con la partecipazione al reality 'I'm A Celebrity Get Me Out Of Here', paragonabile all''Isola dei famosi', dove si era classificato terzo nel 2023. Versione smentita però da un'analisi condotta dal Financial Times, che ha potuto visionare i bilanci della società del leader politico, Thorn in the Side Ltd: da lì non risulta alcun prelievo di denaro nel periodo in cui la casa è stata acquistata, né sotto forma di dividendo né in altro modo. La liquidità è rimasta in cassa e ha continuato ad aumentare, quindi non torna la versione secondo cui il compenso ricevuto dalla trasmissione televisiva e versato alla società è stato poi usato da Farage per acquistare l'immobile. Ci sono sospetti relativi non solo a una mancanza di trasparenza ma a un conflitto di interessi per il leader di Reform, anche se le notizie sul suo conto vengono oscurate dalla crisi politica all'interno della maggioranza laburista per la leadership sempre più precaria del premier Keir Starmer dopo il risultato disastroso del recente voto locale.