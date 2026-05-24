Don Ciotti, 'Carlin ha sempre servito la sacralità del cibo e della vita

BRA, 24 MAG - "Con Carlin abbiamo provato l'esercizio di alzare lo sguardo per cercare umanità. Non accettava le mezze parole, ha sintetizzato la visione di un'ecologia integrale come una cornice di vita. Credeva nel cambiamento e ora ci chiede di continuare e di credere in questo cambiamento". Così il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, al commiato per Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, a Pollenzo, frazione di Bra, nel Cuneese. "Ha sempre servito - ha aggiunto - la sacralità del cibo e della vita, la sua dignità contro tutti gli abusi. Mi porto nel cuore le sue ultime parole, due giorni prima di lasciarci: 'Avevo detto al Papa che non ero credente e il Papa mi rispose che avrebbe pregato per me'. Ora lasciamolo andare, ma non cerchiamolo nella morte, ma nelle persone che lui ha amato, nella vita".