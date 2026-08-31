ROMA, 31 AGO - Inizia domani ufficialmente il nuovo anno scolastico anche se poi gli studenti entreranno in classe dal 7 settembre in poi, secondo i calendari scolastici decisi dalle Regioni. In qualche zona si sta ragionando anche sulla possibilità di rinviare ancora di qualche giorno l'inizio delle lezioni per via del caldo eccessivo recuperando poi durante l'inverno i giorni persi a settembre. "Quasi il 50% degli insegnanti delle secondarie di primo grado dichiara di vivere situazioni di stress cronico. E la riapertura delle scuole è un appuntamento chiave per chi la vive tutti i giorni, ma è anche "il momento più temuto dal corpo docente", afferma il sindacato Anief, per il quale "i docenti temono più di tutti non è quello che si potrebbe pensare: non gennaio con il rientro dalle vacanze, non maggio con la stanchezza di fine anno. È agosto. Il mese che dovrebbe essere di riposo diventa quello dell'ansia da rientro: molti temono il ritorno in classe, dove li attende nuovamente lo stress e la sofferenza. Nelle passate settimane, anche l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha appurato l'esistenza della mancata tutela della salute mentale degli insegnanti, distinguendo gli ambienti di lavoro dei professionisti dell'insegnamento da quelli degli uffici, del settore sanitario e dei servizi e degli ambienti di lavoro industriali. Il vero problema - dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - è che il burnout è una malattia riconosciuta dall'Oms ma l'Italia ancora non lo ha recepito".
Domani al via il nuovo anno scolastico
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