Domani a Torino una giornata da bollino rosso con 37 gradi percepiti

TORINO, 26 MAG - A Torino il caldo non accenna a diminuire. Secondo l'ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte, domani sarà ancora una giornata da bollino rosso con la temperatura massima percepita che toccherà i 37 gradi. Per garantire sollievo durante i periodi di maggiore caldo, la Città ha previsto anche quest'anno l'apertura nelle varie circoscrizioni di 19 centri di accoglienza climatizzati, attrezzati con condizionatori o ventilatori, ad accesso libero nei giorni e negli orari di apertura. "In questi giorni Torino affronta un'ondata di caldo intensa e anomala per la stagione, che mette a dura prova soprattutto le persone più fragili - dice l'assessore alla Protezione civile Francesco Tresso -. La Città si è già attivata per alleviare il disagio soprattutto nelle persone anziane e di offrire loro anche un luogo dove sia piacevole rilassarsi, socializzando con gli altri ospiti". Inoltre la Città rinnova il Piano Estate, in collaborazione con il Dipartimento Servizi sociali, l'Asl, la protezione civile e la polizia municipale, operativo dal primo giungo al 30 settembre, che prevede un insieme coordinato di azioni di monitoraggio, vigilanza e assistenza domiciliare a favore di cittadini e cittadine over 65, residenti a Torino e generalmente autosufficienti, ma che si trovano in condizioni di fragilità sociale, economica o sanitaria. "Si rinnova un impegno concreto verso le persone anziane e più fragili, soprattutto nei mesi in cui il caldo e l'isolamento possono aggravare condizioni di difficoltà già esistenti - afferma Jacopo Rosatelli, assessore alle Politiche sociali -. Prendersi cura dei cittadini e delle cittadine più vulnerabili è un dovere, ma anche un valore fondamentale della nostra comunità".