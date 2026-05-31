Dodicenne scomparso nel fiume Sesia dopo un tuffo, ricerche in corso

VERCELLI, 31 MAG - Un ragazzino di 12 anni è scomparso venerdì sera nel fiume Sesia, dopo essersi tuffato nel tratto che lambisce la città di Vercelli. Sono in corso da allora le ricerche. Secondo i primi racconti, il ragazzino, di origini nordafricane, stava facendo il bagno con un gruppetto di amici in una delle zone più frequentate del corso d'acqua, appena fuori dal centro abitato, ignorando il divieto di balneazione. Ad un tratto il ragazzino sarebbe scomparso alla vista degli amici. Le ricerche proseguono da più di ventiquattr'ore con i vigili del fuoco con il nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), carabinieri e polizia. Per agevolare i soccorsi, la Provincia di Vercelli ha disposto nelle scorse ore il senso unico alternato sul ponte della ferrovia in direzione Novara.