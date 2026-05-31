Dmitriev, 'price cap? L'Europa ha bisogno della Russia per sopravvivere'

ROMA, 31 MAG - "Come previsto, la crisi energetica sta costringendo l'Ue a essere più realistica e a iniziare a correggere gli errori del passato. L'Europa ha bisogno della Russia per sopravvivere". Lo scrive su X il consigliere presidenziale russo Kirill Dmitriev commentando le indiscrezioni di Bloomberg secondo cui l'Ue sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto in estate.