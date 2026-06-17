ROMA, 17 GIU - La relatrice al decreto prezzi petroliferi, in discussione alla Camera, e il governo hanno dato parere positivo a quattro emendamenti presentati dalla commissione. I testi sono soppressivi di emendamenti a loro volta votati al Senato che trattavano tra le altre cose di teleselling (una sorta di telemarketing che punta a vendere prodotti al telefono), di mitigazione del prezzo di zolfo e acido solforico e tutela delle minoranze linguistiche, in quanto sarebbero stati ritenuti "esorbitanti" rispetto al tema del decreto. A quanto si apprende dietro questa mossa c'era un'intesa tra governo e Quirinale per lo stralcio delle norme estranee, cioè non omogenee al provvedimento. Che ora, dopo l'ok della Camera, dovrà tornare al Senato per il via libera definitivo.
Dl accise alla Camera, ok governo a stralcio di 4 norme 'esorbitanti'
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