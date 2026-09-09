PARIGI, 09 SET - Disneyland Parigi rinnova il suo impegno nella ricerca di nuovi talenti con il Casting Tour 2026-2027, un appuntamento dedicato a chi desidera intraprendere un percorso professionale nel mondo Disney. Il tour farà tappa in Italia il 6 a Roma e l'8 ottobre a Bari offrendo ai candidati l'opportunità di conoscere da vicino le numerose opportunità professionali disponibili a Disneyland Parigi e di incontrare direttamente le squadre di selezione. Le due giornate di recruiting offriranno l'opportunità di conoscere da vicino le diverse possibilità di carriera all'interno della prima Destinazione turistica europea, incontrare i recruiter, approfondire i profili ricercati e presentare la propria candidatura. Per questa nuova edizione del Casting Tour, Disneyland Parigi propone oltre 5.000 opportunità di lavoro a tempo determinato e indeterminato nei settori dell'ospitalità, della ristorazione e dell'accoglienza. I candidati potranno partecipare agli incontri su appuntamento oppure di persona presentandosi con un CV e un documento d'identità in corso di validità. Chi non potesse partecipare a una delle tappe del Casting Tour potrà candidarsi online tutto l'anno attraverso il sito e sostenere un colloquio in videoconferenza. Disneyland Paris offre opportunità in numerosi settori e professioni.
Disneyland Parigi cerca nuovi talenti in Italia, ad ottobre Casting Tour a Roma e Bari
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