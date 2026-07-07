CARACAS, 07 LUG - Il direttore artistico dell'orchestra Filarmonica di Los Angeles, il venezuelano Gustavo Dudamel, ha annunciato per il 23 agosto la realizzazione di un concerto nell'Hollywood Bowl i cui proventi verranno destinati alle vittime del terremoto di La Guayra. "Il 23 agosto mi esibirò con la Filarmonica di Los Angeles al 'Concerto per il Venezuela' all'Hollywood Bowl per raccogliere fondi a favore delle comunità colpite dai devastanti terremoti", ha annunciato Dudamel sui social. "Il Venezuela sarà sempre la mia casa e il mio pensiero va sempre alle famiglie le cui vite sono state per sempre cambiate da questa tragedia. La sofferenza è immensa, ma altrettanto immensa è la forza e la resilienza del nostro popolo", ha aggiunto.
Direttore Filarmonica L.A. annuncia un concerto per le vittime in Venezuela
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