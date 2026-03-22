Dimessa la famiglia ricoverata ad Ascoli, escluso il botulino

ASCOLI PICENO, 22 MAR - Sono stati dimessi nella giornata di oggi tutti i componenti della famiglia di Castel di Lama finita nei giorni scorsi al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per un sospetto caso di intossicazione alimentare. Gli accertamenti clinici hanno dato esito positivo, escludendo la presenza della tossina botulinica, e i sintomi - vomito, diarrea e dolori addominali - risultano completamente risolti. L'allarme era scattato dopo l'insorgenza simultanea dei disturbi nei quattro membri del nucleo familiare, due adulti e due bambini. In via precauzionale, i sanitari avevano attivato il protocollo per sospetto botulismo, coinvolgendo anche il centro antiveleni e predisponendo l'eventuale reperimento dell'antidoto. Con il passare delle ore, tuttavia, il quadro clinico si è orientato verso una forma meno grave, in assenza di sintomi neurologici. La conferma è arrivata dagli esami, che hanno consentito di escludere complicazioni.