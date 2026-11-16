Digitale e IA, nel Mediterraneo allargato rischia di ampliarsi il divario

NAPOLI, 16 NOV - Il divario digitale nel Mediterraneo allargato sarà il tema al centro del Business Forum "Two Speeds, One Region: Tackling the Digital Divide in the Mediterranean", in programma giovedì 19 novembre nell'ambito della dodicesima edizione dei Med Dialogues a Napoli. L'evento, promosso da Ministero degli Affari Esteri e ISPI con Deloitte partner, partirà dallo studio "The Digital Divide in the Mediterranean: Different Speeds and a Fragmented Agenda", curato da Deloitte Italia e ISPI con il contributo di UN Women Italy. Il rapporto fotografa una regione Mena fortemente frammentata. La quota di popolazione connessa oscilla di 82 punti percentuali, dal 18% dello Yemen al 100% di alcuni Paesi del Golfo, mentre l'indice di preparazione all'intelligenza artificiale va dallo 0,63 degli Emirati Arabi Uniti (media economie avanzate 0,68) allo 0,27 dell'Iraq. Escluso il Golfo, si contano meno di otto abbonamenti alla banda larga fissa ogni 100 abitanti (contro i 37 dell'Ue) e i costi incidono per il 2,8% sul reddito medio. Gli investimenti si concentrano soprattutto nei Paesi del Golfo: entro il 2028 la capacità dei data center di Arabia Saudita, Emirati e Qatar toccherà 2.036 megawatt e dal 2021 il venture capital legato all'IA ha raggiunto 1,6 miliardi di dollari. Pesano infine i divari interni di genere (75% uomini online contro 64% donne) e territoriali (83% utenti urbani contro 50% rurali, dove il 5G copre appena l'1%). Per il ceo di Deloitte Central Mediterranean, Fabio Pompei, digitale e IA diventano fattori di sviluppo solo se "infrastrutture, investimenti e competenze procedono insieme" per una crescita inclusiva. Andrea Poggi, Head of Public Policy & Stakeholder Relations Centre di Deloitte Central Mediterranean, richiama la disoccupazione giovanile al 26,2% negli Stati Arabi, sottolineando che "i programmi europei per il Mediterraneo su digitale e lavoro devono affrontare la sfida di una veloce e inclusiva esecuzione della trasformazione digitale guidata dall'AI". Secondo Lorenzo Cerulli, Deloitte EMEA Innovation Leader, "esiste una fondamentale differenza tra avere una rete e usarla davvero per crescere e innovare". Infine, la presidente dell'ISPI Mariangela Zappia avverte che le asimmetrie nell'innovazione "rischiano di tradursi in nuove forme di divario e frammentazione lungo le linee tecnologiche, economiche e regolatorie".
Digitale e IA, nel Mediterraneo allargato rischia di ampliarsi il divario
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