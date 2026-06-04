Difesa, Tunisia riceve 48 Hummer per rafforzare capacità operative

TUNISI, 04 GIU - La Tunisia ha ricevuto 48 veicoli Hummer presso la base aerea di El Aouina, alla presenza dell'ambasciatore statunitense in Tunisia e di alti funzionari militari e civili di entrambe le parti. Lo ha reso noto il ministero tunisino della Difesa sul proprio sito, precisando che "questi veicoli potenzieranno le capacità operative dell'Esercito nazionale e ne sosterranno la prontezza, soprattutto nel campo della protezione delle frontiere terrestri, della lotta al terrorismo, al contrabbando, alla criminalità organizzata e al contrasto di tutte le attività illegali". "Questo accordo - si legge ancora nella nota - si inserisce nel quadro degli sforzi compiuti sia dalla Tunisia che dagli Stati Uniti d'America per rafforzare ulteriormente la cooperazione militare tra i due Paesi, riaffermare le relazioni storiche tra le due nazioni amiche, la convergenza di vedute su diverse questioni di sicurezza e il comune impegno a sostenere questo partenariato strategico in modo da tutelare gli interessi di entrambe le parti". (ANSA)