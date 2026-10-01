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Difensore dei poliziotti, cocaina assunta da Fakir superiore alla dose letale

BOLOGNA, 01 OTT - Dalle analisi tossicologiche "emerge un consumo di cocaina protratto per molto tempo in prossimità", cioè droga assunta più volte, nelle ore precedenti alla morte. E "un valore di metabolita, per la scienza, mediamente superiore a quello letale". Lo dice all'ANSA l'avvocato Gabriele Bordoni, difensore dei due poliziotti iscritti nel fascicolo della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, dopo essersi confrontato con il proprio consulente di parte, il medico legale Matteo Tudini.

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