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Diciassettenni morti in incidente, non gravi tre coetanei che erano con loro

(v.'Due diciassettenni morti...' delle 9.02) PERUGIA, 28 AGO - Non sono gravi i tre ragazzi che viaggiavano con i due diciassettenni morti dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano nel perugino. Sono stati comunque tutti trasportati all'ospedale del capoluogo umbro in ambulanza. Un ragazzo risulta ora in fase di dimissione mentre altri due (un uomo e una donna) sono tenuti in osservazione.

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