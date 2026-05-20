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Diaz-Canel, 'accusa a Castro priva di fondamento giuridico'

L'AVANA, 20 MAG - "Il tentativo di incriminazione del generale dell'esercito Raúl Castro Ruz, appena annunciato dal governo statunitense, è un'azione politica priva di fondamento giuridico che mira unicamente a rafforzare la tesi che stanno costruendo per giustificare la follia di un'aggressione militare contro Cuba". Lo ha scritto in un post su X il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, sottolineando che "l'abbattimento dei due aerei appartenenti all'organizzazione narco-terroristica 'Fratelli del Soccorso' avvenne "per legittima difesa nelle sue acque territoriali".

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