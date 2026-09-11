ROMA, 11 SET - Alessandro Di Battista, a quanto si apprende, è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana - quando sarebbe dovuto rientrare a Roma - è stato fino ad oggi in un ospedale di L'Avana.
Di Battista partito da Cuba per rientrare in Italia
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