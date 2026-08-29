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Di Battista ha ripreso conoscenza, è in trasferimento a L'Avana

ROMA, 29 AGO - Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. Lo riferiscono all'ANSA fonti parlamentari, spiegando che l'ex deputato del M5s, ricoverato dopo un malore da ieri sera in un ospedale a Santa Clara, a Cuba, ha parlato con i medici ed è in fase di trasferimento a bordo di un'ambulanza in un'altra struttura a L'Avana.

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