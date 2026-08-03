TORINO, 03 AGO - Un detenuto si è arrampicato questa mattina sul muro di un edificio, al terzo piano del cortile passeggi del padiglione A del carcere Lorusso e Cutugno di Torino, in quella che, a quanto si apprende, sarebbe una forma di protesta di cui al momento non sono noti i motivi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale con diversi mezzi per gestire la situazione. Sull'episodio interviene il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. "La situazione nel carcere torinese è totalmente fuori controlli. Abbiamo più volte chiesto l'intervento del prefetto", afferma il sindacato. "Ogni giorno la situazione diventa sempre più pericolosa. Speriamo solo che non accada l'irreparabile", conclude l'Osapp.
Detenuto si arrampica per protesta su un muro del carcere di Torino
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