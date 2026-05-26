Delmastro, 'finii nel locale dei Caroccia perché era carino'

ROMA, 26 MAG - "Nessuno mi ha consigliato il locale. Non ricordo se consultando le app, ci siamo fermati lì ma era comunque pieno: aveva una struttura simpatica e così dopo qualche mese ci finii per la prima volta. Ovviamente se avessi saputo non ci avrei fatto una società e non ci sarei andato mai più immediatamente. La precipitosa fuga dalla società lo testimonia inequivocabilmente". Così l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro - ascoltato in Antimafia - in merito al locale romano collegato a Mauro Caroccia, ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni e per aver agevolato il clan Senese.