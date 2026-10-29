CARACAS, 28 OTT - La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha chiesto alla diplomazia e alla Procura generale di avviare le procedure per recuperare le riserve auree depositate presso la Banca d'Inghilterra e bloccate da oltre sei anni. "Basta scuse", ha dichiarato, sostenendo che l'oro appartiene al popolo venezuelano. Le riserve erano valutate circa 1,9 miliardi di dollari nel 2023, pari a circa 1,6 miliardi di euro. L'accesso all'oro è stato bloccato dopo che Londra non riconobbe la rielezione di Nicolás Maduro nel 2018, dando origine a una lunga controversia giudiziaria. In agosto, il governo venezuelano e una parte dell'opposizione hanno concordato di lavorare insieme per ottenere la restituzione delle riserve, destinate anche alla ricostruzione dopo i terremoti del 24 giugno. Rodríguez aveva inoltre scritto a re Carlo III per chiedere la restituzione dell'oro.
Delcy Rodríguez, 'basta scuse, sia recuperato l'oro bloccato a Londra'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiCARACAS
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...