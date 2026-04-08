Del Grande rischia denuncia per rapina, ha picchiato una donna per rubarle l'auto

VARESE, 08 APR - Rischia anche l'accusa di rapina Elia Del Grande, il 50enne fuggito il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo) che doveva frequentare e dalla quale era uscito grazie a una licenza. Fermato oggi dai carabinieri in provincia di Varese, è accusato di aver picchiato una donna a Lentate, frazione di Sesto Calende (Varese), per sottrarle la Fiat 500 al volante della quale è stato fermato. La donna rapinata è ancora in ospedale in seguito all'aggressione e si attende che perfezioni la denuncia. Del Grande, trattenuto nel pomeriggio nella caserma dei Carabinieri di Gallarate (Varese), non ha detto una parola. Arrivando a fingere di dormire, chiudendo gli occhi e abbassando la testa, per non rispondere alle domande dei militari.